2019-08-05T08:07:46+03:00
Общество

В Ярославской области уже пять домов будут строить через эскроу-счета

Проекты этих зданий одобрены банками
Мария СОКОЛОВА
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Пять разных застройщиков прошли процедуру рассмотрения и одобрения проектов жилых домов в банках Ярославской области. Правительство ЯОПять разных застройщиков прошли процедуру рассмотрения и одобрения проектов жилых домов в банках Ярославской области. Правительство ЯО
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С 1 июля законодательно запрещено использование напрямую застройщиками денег дольщиков. Строить теперь можно за счет либо собственных средств, либо заемных. Работать с застройщиками имеют право несколько банков, в которых на эскроу-счетах будут храниться до окончания строительства деньги дольщиков.

Уже пять проектов разных застройщиков в регионе на сегодня рассмотрены и одобрены банками.

В частности, с использование счетов эскроу будут строиться многоквартирный жилой дом в Ярославле на участке, ограниченном улицами Бурмакинской, Чернопрудной и проспектом Фрунзе, дом по улице Ильинской, по 3-му Норскому переулку, а также жилой дом в поселке Карачиха. Почти на 900 миллионов рублей представил проект в банк и получил одобрение застройщик, который планирует построить жилой комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров на улице Свердлова в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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