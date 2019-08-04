«Учтите изверги, вас найдут!»: В Ярославле пенсионерку били в лицо и стащили у нее нательный крестик

4 Авг. 13:56 2019-08-04T13:57:59+03:00

Родные уверены, что над бабушкой издевались и грабили ее подростки

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В поселке Кармановский ночью 3 августа нелюди ворвались в частный дом на улице Врачебной.

- Неизвестные, жестоко избили и ограбили ее, - рассказывает внучка пострадавшей пенсионерки Елисавета Миронова. - Брали все, что видели, вернее, брать-то было нечего: иконы, кольцо, да 1000 рублей. А за отказ моей бабушки снять с себя крестик, эти изверги впечатали его ей под глазом... Учтите, изверги, вас найдут! Не знаю, кто первый, я или полиция, но мы этого так не оставим! Вы ответите за каждую царапину моей драгоценной бабушки! По следам в доме видно, что это были подростки...

К сожалению, пожилая женщина сама не может рассказать о своих обидчиках – она недавно перенесла инсульт. Родственники увезли ее после происшествия из Кармановского. Они искренне надеются, что полиция обидчиков пожилого человека найдет.

- Поступило сообщение, оно зарегистрировано. Проводится проверка, - ответили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU