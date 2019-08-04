2019-08-04T15:15:39+03:00
Общество

Добрался к людям: потерявшийся в Ярославской области 78-летний грибник нашелся сам спустя сутки

Его искали волонтеры, сотрудники полиции и кинолог с собакой
Мария СОКОЛОВА
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Волонтеры прошли более 5 километров по болотистой местности в Даниловском районе, чтобы найти пропавшего грибника. ВК/ЯРОПСО "Партизан"Волонтеры прошли более 5 километров по болотистой местности в Даниловском районе, чтобы найти пропавшего грибника. ВК/ЯРОПСО "Партизан"
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Дмитрий Дмитриевич Серов, 1941 года рождения, ушел за грибами 30 июля в три часа дня из деревни в Даниловском районе – такая заявка поступила в поисковый отряд «Партизан».

Волонтеры немедленно выехали на место, где их встретили соседка пропавшего, сотрудники полиции и кинолог с собакой.

За три с лишним часа волонтеры прошли более 5 километров болотистой местности с препятствиями в виде поваленных деревьев, тем не менее они никого не нашли. Решили возвращаться обратно.

- На подходе к деревне до нас дозвонился коллега с радостной новостью: «Найден, жив!», - рассказали участники поисков. – Оказывается, пропавший сам вышел в соседнюю деревню, а неравнодушие граждане обратились в полицию. К нашему возвращению Дмитрий Дмитриевич уже находился дома с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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