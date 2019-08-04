Добрался к людям: потерявшийся в Ярославской области 78-летний грибник нашелся сам спустя сутки
Дмитрий Дмитриевич Серов, 1941 года рождения, ушел за грибами 30 июля в три часа дня из деревни в Даниловском районе – такая заявка поступила в поисковый отряд «Партизан».
Волонтеры немедленно выехали на место, где их встретили соседка пропавшего, сотрудники полиции и кинолог с собакой.
За три с лишним часа волонтеры прошли более 5 километров болотистой местности с препятствиями в виде поваленных деревьев, тем не менее они никого не нашли. Решили возвращаться обратно.
- На подходе к деревне до нас дозвонился коллега с радостной новостью: «Найден, жив!», - рассказали участники поисков. – Оказывается, пропавший сам вышел в соседнюю деревню, а неравнодушие граждане обратились в полицию. К нашему возвращению Дмитрий Дмитриевич уже находился дома с женой.
ИСТОЧНИК KP.RU