2019-08-04T12:16:34+03:00
Общество

«Возьми пакет и вперед!»: ярославцы считают, что мусор надо убирать тем, кто жалуется

Они уверены, что на чиновников надеяться в такой ситуации не стоит
Мария СОКОЛОВА
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Вот такую стихийную свалку мусора обнаружили горожане на улице Красноборской в Ярославле. ВК/Подслушано в ЯрославлеВот такую стихийную свалку мусора обнаружили горожане на улице Красноборской в Ярославле. ВК/Подслушано в Ярославле
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В соцсетях появился пост с фотографиям раскиданного мусора и стихийными свалками в Тверицком бору и на улице Красноборская.

- Серьезно, проблему надо решать, весь город в очень тяжелой экологической ситуации, которую мы сами же обостряем. Куда обратиться в такой, чтобы госслужбы зашевелились? – написал автор фото под ними.

Тут же посыпались предложения и замечания: «Берешь ту свинью что мусор кидает, и ту что за вывоз мусора деньги собирает, и носом, носом их в этот же мусор», «Возьми мешок мусорный и проведи выходной с пользой», «Да это же все естественный отбор, погибнут все те, кто любит жаловаться» и так далее.

Между тем, госслужбы не оставляют стихийные свалки без внимания – в регионе запущен проект «#Народныйэкоконтроль76», благодаря чему в области обнаружены 218 свалок стихийного мусора, и по ним приняты вполне эффективные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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