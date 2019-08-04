«Из-за кулис по Крестовой»: по Рыбинску прошло театрализованное шествие
Колонна проследовала от универмага «Юбилейный» до площади дворца спорта «Полет». Центральное место в ней заняли актеры рыбинского драматического театра в образах героев театральных постановок, актеры профессиональных театральных коллективов. Участниками костюмированного шествия также стали жители и гости города, дети и взрослые, представители театральных студий предприятий, организаций, детских, студенческих и молодежных объединений.
Колонна шла в сопровождении музыкантов муниципального духового оркестра, зрителей и поклонников театрального искусства. За ними выдвинулись автомобильные платформы с театральными масками и куклами, театральный паровозик, персонажи из детских сказок, актеры на ходулях и актеры-мимы, представители любительских театров.
ИСТОЧНИК KP.RU