2019-08-04T10:23:35+03:00
Общество

«Из-за кулис по Крестовой»: по Рыбинску прошло театрализованное шествие

Оно стало частью праздничных мероприятий состоявшегося вчера, 3 августа, Дня города
Мария СОКОЛОВА
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В карнавальном шествии в Рыбинске с удовольствием участвовали и гости города. Фото администрации Рыбинского МРВ карнавальном шествии в Рыбинске с удовольствием участвовали и гости города. Фото администрации Рыбинского МР
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Колонна проследовала от универмага «Юбилейный» до площади дворца спорта «Полет». Центральное место в ней заняли актеры рыбинского драматического театра в образах героев театральных постановок, актеры профессиональных театральных коллективов. Участниками костюмированного шествия также стали жители и гости города, дети и взрослые, представители театральных студий предприятий, организаций, детских, студенческих и молодежных объединений.

Колонна шла в сопровождении музыкантов муниципального духового оркестра, зрителей и поклонников театрального искусства. За ними выдвинулись автомобильные платформы с театральными масками и куклами, театральный паровозик, персонажи из детских сказок, актеры на ходулях и актеры-мимы, представители любительских театров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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