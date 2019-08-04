«Из-за кулис по Крестовой»: по Рыбинску прошло театрализованное шествие

4 Авг. 10:23 2019-08-04T10:23:35+03:00

В карнавальном шествии в Рыбинске с удовольствием участвовали и гости города. Фото администрации Рыбинского МР

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Колонна проследовала от универмага «Юбилейный» до площади дворца спорта «Полет». Центральное место в ней заняли актеры рыбинского драматического театра в образах героев театральных постановок, актеры профессиональных театральных коллективов. Участниками костюмированного шествия также стали жители и гости города, дети и взрослые, представители театральных студий предприятий, организаций, детских, студенческих и молодежных объединений.

Колонна шла в сопровождении музыкантов муниципального духового оркестра, зрителей и поклонников театрального искусства. За ними выдвинулись автомобильные платформы с театральными масками и куклами, театральный паровозик, персонажи из детских сказок, актеры на ходулях и актеры-мимы, представители любительских театров.

ИСТОЧНИК KP.RU