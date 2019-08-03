"Локомотив" в своём первом предсезонном матче сыграл обыграл в Сочи омский "Авангард"

3 Авг. 22:26 2019-08-03T22:26:25+03:00

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Ярославцы довольно уверенно начали игру и сразу стали создавать угрозы воротам Бобкова. а вскоре заработали большинство, для реализации которого хватило девяти секунд. Тай Ратти в касание замкнул отличный нас Антона Ландера, 1:0.

Омичи впервые по-настоящему потревожили Коновалова в середине отрезка, и Илья справился с несколькими бросками, преимущественно, с дальней дистанции. И все-таки «железнодорожники» атаковали значительно острее Дебют второго периода ожидаемо пошёл в атаках омичей, которые за первые пять минут, такое впечатление, нанесли не меньше бросков, чем за весь первый период. К восьмой минуте ярославцы отодвинули игру от своих ворот и уже сами заработали большинство.

Третья попытка в формате «5 на 4» получилась менее содержательной, чем первые две, зато через мгновение после выхода пятого игрока у соперника Максиму Афанасьеву удался очень сильный и точный бросок в ближний верхний угол, 2:0. После этой шайбы инициатива перешла к «железнодорожникам», на 15-й минуте подопечные Крэйга Мактавиша на некоторое время заперли соперника в зоне, а сразу после очередного вбрасывания у ворот Бобкова забили третий гол - бросок Егора Аверина с неудобной руки оказался очень неудобным для вратаря «Авангарда», 3:0.

Лишь после этого ярославцы как-то незаметно перешли на удержание победного счета, что удалось, в общем-то, хотя на последних минутах 3-го периода омичам удалось реализовать большинство. 3:1 - первая победа "Локомотива" в сочинском предсезонном турнире

ИСТОЧНИК KP.RU