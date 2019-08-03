2019-08-03T22:28:25+03:00
Общество

Пулемет за восемь тысяч, взрывные устройства - за четыре: у ярославцев принимают нелегальное оружие

Тем, кто сдаст, дадут компенсацию, а тем, кто не сдаст - тюремный срок
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославле проходит акция правоохранителей "Оружие".В ярославле проходит акция правоохранителей "Оружие".Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ярославле органы внутренних дел проводят акцию «Оружие». В ее рамках все желающие могут добровольно сдать оружие, которое находится у них незаконно.

- Незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества можно сдать в ближайший территориальный орган внутренних дел, - сообщили в мэрии города.

За добровольно сданное вооружение предусмотрена денежная компенсация.

Также власти напомнили, что за незаконное хранение оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрено наказание - до четырех лет заключения. Те, кто добровольно сдает огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько можно получить за добровольно сданное оружие

- пулемет - 8000 рублей; - автомат - 7000 рублей; - винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы, - 6000 рублей; - пистолет-пулемет - 5000 рублей; - пистолет, револьвер - 5000 рублей; - охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы, - 4000 рублей; - огнестрельное оружие ограниченного поражения - 2000 рублей; - газовое оружие - 1000 рублей; - самодельное стреляющее устройство - 3000 рублей; - взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие) - 4 рубля за 1 грамм; - взрывные устройства - 4000 рублей; - средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - за штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры - за метр) - 100 рублей; - огнемет - 8000 рублей; - артиллерийский снаряд - 2000 рублей; - выстрел к гранатомету - 2000 рублей; - граната - 3000 рублей; - мина инженерная - 2000 рублей; - патрон к боевому оружию - 30 рублей; - патрон к малокалиберному оружию - 10 рублей; - патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей; - патрон травматического действия - 5 рублей; - основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) - в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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