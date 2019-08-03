Синоптики пообещали около десяти теплых дней в августе и снег в конце сентября

3 Авг. 22:02 2019-08-03T22:02:19+03:00

Прогноз на конец лета и начало осени в Ярославской области

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Август и сентябрь в Ярославле будут прохладными. Такие долгосрочные прогнозы дают синоптики.

- Холодный июль передал эстафету холодному августу. В течение месяца прогнозируется только треть дней с температурой выше +20. Основу августа составят прохладные дни с неустойчивой предосенней погодой. Количество холодных дней (с температурой +15 и ниже) оценивается в три-пять, - рассказали в центре «Фобос».

Около 20 градусов прогнозируют и 1 сентября. Ожидается, что первый осенний месяц порадует теплым бабьим летом, которое начнется ориентировочно 8 сентября, а закончится в середине месяца. А вот к концу сентября ожидается совершенно осенняя погода с дождями. Возможен даже мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU