«Шинник» спустился с небес в «болото»

3 Авг. 21:50 2019-08-03T21:50:10+03:00

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Довольно редко приходилось видеть, когда подопечные «Михалыча» играют из рук (насколько это слово уместно в футболе) вон плохо. Именно такое наблюдалось в субботнем матче «Шинника» против курского «Авангарда». Было бы понятно, если б не пошла у одного игрока, ну двух… Но ведь практически вся команда «Михалыча» была на своем поле неузнаваема. Ярославцы практически начисто уступали гостям в единоборствах, поскольку соперники ухитрялись прям-таки выцарапывать мяч в гуще ног. Да и в скорости гости были чуть лучше. К тому же, команда соперников укомплектована настоящими гренадерами, потому на втором этаже ярославцам явно не светило.Что же произошло, что так выбило всю команду?

А это все последствия недавней игры «Шинника» во Владивостоке, где наши проиграли из-за липового пенальти. Но куда хуже оказались последствия у «Шинника» затяжного перелета с Дальнего Востока. Прикиньте – девять часов полета в одну сторону, а через сутки еще девять в обратную. Итого почти сутки в воздухе, как бы на небесах, тем более, что на Восток ярославцы отправлялись, будучи командой из группы лидеров ФНЛ.

Возвращение вместе с поражением дома стало спуском с небес на грешную землю. За эти долгие часы перелетов команда просто выбилась из тренировочного и игрового ритма, потому что в воздухе работать немыслимо. Могут возразить, что у команды было время на отдых, а в Европе играют через три-четыре дня регулярно. Но это там, в Европе, а не в России с девятичасовыми перелетами. Нигде в Европе нет таких затяжных перелетов, даже в Лиге чемпионов. Там максимальное время переезда из одного города в другой не превышает четырех часов, причем, чаще всего даже не перелета, а переезда автобусом или поездом.Поэтому претензии к ярославским игрокам вряд ли уместно предъявлять. Тем более, что они все же пытались играть на победу.

Ставка была на скоростные атаки, но именно они не получались. Игрокам просто не хватало взаимопонимания и свежести в действиях из-за груза перелета.Фатальными для «Шинника» стали ошибки в центре защиты. Стоило Вячеславу Зинкову чуть выдвинуться вперед, как мимо него с мячом проскочил нападающий и выложил шар партнеру. Яшин был бессилен против удара с убойной позиции. 31 минута – 0:1 Через 10 минут у Зинкова появился шанс реабилитироваться и еще раз стать спасителем команды, как это было в матче с «Армавиром». Тогда его удар со штрафного избавил команду от поражения. Но тут штрафной с метров 25 перед воротами Вячеслав пробил крайне неудачно.Еще хуже получилось в самом начале второго тайма, когда защитники помешали Яшину добраться до мяча, навешенного справа. Мяч оказался добычей гостей – 48-я минута – 0:2.

Вот с этого момента атаки ярославцев после ввода свежих в игру свежих сил, включая Эльдара Низамутдинова, стали нагнетать обстановку у ворот гостей. Илья Визнович слева остро стрельнул, но мяч через вратаря опустился на сетку сверху.Наиболее реальный шанс спасти игру был у Сергея Самодина, который удачно подхватил в центре поля мяч после рикошета и оказался «один в ноль» с вратарем. Однако и такому мастеру завершающего удара, как Сергей, тоже не хватило на это сил и свежести. Вратаря пробить не удалось.

После такой неудачи на отыграться надежды уже было мало. А на 66-ой минуте уже нависла угрозы крупного поражения, когда защитники наши позволили сопернику спокойно принять мяч возле штрафной и с короткой обводки поразить «девятку» ворот Яшина – 0:3.

Уже запахло разгромом, чего давно не было на «Шиннике». Но этому не дал случиться Низамутдинов, которому сумел прокинуть мяч Самодин. Эльдар мастерски реализовал свой единственный в этой игре момент на 78-й минуте.Через пару минут шанс вновь у Самодина, но него уже и сил нет. Он просит замену. Игра так и заканчивается поражением «Шинника», который буквально с небес скатывается в группу середняков, которую тренеры называют «болотом». Вылезать из «болота» ярославцам придется в ближайших играх, когда нет больших перелетов.

«Шинник» - «Авангард» - 1:3 (0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU