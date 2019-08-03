Срывает крышу: Ярославская область оказалась в лидерах ЦФО по психическим заболеваниям

3 Авг. 16:59 2019-08-03T16:59:58+03:00

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Ярославская область оказалась в лидерах ЦФО по психическим заболеваниям, не связанным с употреблением психоактивных веществ. Данные о количестве больных с психическими расстройствами в регионах России за 2018 год опубликовал Минздрав.

В Ярославской области в прошлом году у 734 человек впервые в жизни были выявлены психические расстройства. Это по 58 случаев на каждые 100 тысяч человек. В Центральном федеральном округе более высокие цифры только в Москве - 2844 пациентов, в Московской области - 2010 человек и в Воронежской области - 1930 больных. При этом, если брать количество больных на 100 тысяч населения, то впереди нас только Воронежская область с показателем 82,7. Радует только то, что в прошлом году по сравнению с 2017 годом количество впервые выявленных случаев оказалось примерно на сотню меньше.

Между тем, абсолютным лидером России по впервые выявленным фактам психических расстройств стал Санкт-Петербург, где зарегистрировано более 4700 пациентов. А самыми спокойными стали Ненецкий автономный округ (8 пациентов), Чукотка (44 пациента) и Магаданская область (56 пациентов).

- Ярославль относится к числу довольно больших городов, где традиционно стрессовая среда выше, чем в малых городах. Кроме того, в крупных городах и выявляемость больных находится на более высоком уровне. Как правило, в больших городах больше доля образованного населения, которое заботится о своем здоровье. Да и помощь доступнее. За ней не надо далеко ехать. Поэтому люди и сами обращаются к специалистам. Ну, а по поводу кого-то начинают бить тревогу соседи, вызывают санитаров, - прокомментировала данные статистики ярославский психолог Елена Козлова.

Всего же, по данным Минздрава, в 2018 году с психическими расстройствами в психоневрологические организации в Ярославской области обратилось чуть более 41 тысячи жителей.

Напомним, в Ярославле маньяк уже семь лет преследует женщину. Помощи от правоохранителей женщина получить не может.

ИСТОЧНИК KP.RU