3 Авг. 15:04 2019-08-03T15:04:07+03:00

Стало понятно, как иномарка оказалась на газоне. Фото: "Ярнет".

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Появилось видео, как в Ярославле автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. ДТП произошло 2 августа на улице Автозаводской в Ленинском районе. «Ниссан» задел впереди идущий автомобиль и улетел на газон. По предварительной информации, водитель иномарки получил травму ноги.

Авария попала на уличные камеры видеонаблюдения. Оказалось, что «Ниссан» врезался в машину «Рено», двигавшуюся впереди и начавшую неожиданно юлить по дороге. «Рено» повернул влево, потом вправо, толи передумав менять полосу движения, толи объезжая яму. А «Ниссан», летевший сзади на приличной скорости, не успел затормозить.

Ярославцы, обсуждая ДТП в соцсетях, считают, что виноваты оба водителя.

Сейчас проверку по факту аварии проводит ГИБДД.

ДТП на Автозаводской. 02.08.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU