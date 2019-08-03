В Ярославле на детской площадке девочка повредила спину из-за оборвавшегося каната

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-03T14:31:46+03:00

Жители города винят управляющие компании в том, что они не ремонтируют городки

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В Ярославле на детской площадке травмировалась 10-летня девочка. Происшествие случилось 2 августа в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте.

- Папа с дочкой шли из «Ленты» и зашли на две минуты в городок. Она залезла на канат, только раскачалась, как он оборвался. Девочка упала и травмировала спину. Когда в себя пришла, боль страшная была, до ног не давала дотронуться и снять кроссовки, - пишут в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте» очевидцы.

Мнения ярославцев по поводу того, кто виноват в случившемся, разошлись. Одни считают, что городки якобы рассчитаны на маленьких детей и не удивительно, что канаты обрываются под весом большого ребенка. Другие уверены, что при надлежащем содержании детское оборудование не ломалось бы.

- Управдомы, вместо того чтобы убрать все аварийные городки или отремонтировать, навешали бумажек с предупреждением, которые дети посрывали в первые же дни. Надо проблему решать, а не бумажки на городки приклеивать! - возмущаются ярославцы.

Между тем, происшествием уже заинтересовались в мэрии. Власти намерены провести проверку по факту случившегося.

Напомним, в Ярославле все детские городки решили передать на содержание жителям. А там, где люди не хотят платить - убрать вовсе.

Горожане винят управляющие компании в том, что они не чинят городки. Фото: «Ярославль LIVE».

ИСТОЧНИК KP.RU