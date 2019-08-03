3 Авг. 11:56 2019-08-03T11:56:03+03:00

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Ярославцам предложили помочь собрать в школу детей из бедных семей. Как сообщили в правительстве региона, сделать это можно в рамках благотворительной акции «Поможем детям собраться в школу!». Стартует она 5 августа.

– Акция проводится с целью оказания адресной помощи в подготовке к новому учебному году детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Под эту категорию в регионе попадают 984 ребенка. Мы привлекаем к участию в мероприятии организации, государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и неравнодушных жителей области, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова.

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проведут сбор новой одежды, обуви, рюкзаков, ранцев, сумок, канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для творчества, книг. Информацию об адресах и телефонах пунктов приема помощи можно узнать на официальных сайтах администраций городов и районов, а также по телефонам: (4852) 40-15-43, 40-13-99.

ИСТОЧНИК KP.RU