2019-08-03T11:01:07+03:00
Общество

Для гостей фестиваля «Ростовское действо» пустят автобус в Ярославль

На нем люди смогут добраться домой посте вечернего спектакля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Для гостей фестиваля «Ростовское действо» пустят автобус в Ярославль.Для гостей фестиваля «Ростовское действо» пустят автобус в Ярославль.Фото: Правительство Ярославской области
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2 августа в музее-заповеднике «Ростовский кремль» стартовал IX международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». Одним из самых ярких моментов праздника станет спектакль «Гамлет» в эксклюзивной постановке режиссера Геннадия Шапошникова. Пьесу исполнит театр «Новая опера» под руководством Дмитрия Волосникова, хор «Моисей Петрович» и артисты московских драматических театров. Спектакль покажут 3 августа. Окончание его придется на 22 часа 10 минут. Для того, чтобы жители Ярославля могли спокойно вернуться домой после представления, из Ростова в областной центр пустят автобус.

– «Ростовское действо» – это популярное туристическое событие, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Мероприятие заканчивается достаточно поздно. Мы провели переговоры с департаментом транспорта и приняли решение о выделении автобуса.

Автобус отправится от автовокзала Ростов (Привокзальная площадь) в 22.50 и привезет людей к ярославскому автовокзалу. В департаменте туризма также добавили, что автобусы будут выделяться и в дни проведения других крупных туристических мероприятий в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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