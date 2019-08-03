В Ярославле снизили цену на здание бывшей Кировской администрации

3 Авг. 10:38 2019-08-03T10:38:58+03:00

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В Ярославле снизили цену на здание бывшей администрации Кировского района на Республиканской улице. Здание является памятником культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1858 году. В помещении располагался Совет попечительства бедных.

Долгое время в доме работала администрация Кировского района, но потом здание обветшало и его выставили на продажу. Дом пробовали продать за 100-200 миллионов. Ограничений целей, в каких его можно использовать, нет. Например, в здании можно открыть банк, ресторан, гостиницу. Но соблюсти определенные охранные обязательства новому собственнику придется. Например, он должен будет сохранить облик и интерьеры, согласовать с департаментом культуры большую часть реставрационных работ. Может быть поэтому, пока покупателя не нашлось. Здание даже хотели обменять на землю в Ярославском районе под кладбище. Но и эта сделка не прошла.

2 августа мэрия Ярославля выпустила постановление, подписанное первым заместителем мэра Аллой Кибец, по которому дом вновь выставят на аукцион. Теперь начальная цена торгов обозначена как 77 миллионов 815 тысяч.

Также продается и здание, расположенное за бывшей администрацией по адресу Республиканская, 49Б. Его на торги выставляют за 10 миллионов 710 тысяч рублей.

Если продажа состоится, вырученные средства пополнят казну города.

ИСТОЧНИК KP.RU