В Ярославле иномарка на большой скорости вылетела с дороги и перевернулась
В результате аварии есть пострадавшие
В результате автомобили столкнулись, после чего «Ниссан» вылетел с дороги и перевернулся. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"\vk.com.
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В Ленинском районе Ярославля днем 2 августа на участке улицы Автозаводская произошла страшная авария с участием двух иномарок. Автомобиль «Рено» двигался по прямой, но в какой-то момент решил сменить полосу.
В это же время по Автозаводской на огромной скорости неслась иномарка «Ниссан». Его водитель попытался обогнать машину «Рено», но не успел среагировать на ее маневр. В результате автомобили столкнулись, после чего «Ниссан» вылетел с дороги и перевернулся. По предварительной информации, его водитель получил травму ноги. По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU