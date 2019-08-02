В Ярославле иномарка на большой скорости вылетела с дороги и перевернулась

2 Авг. 20:51 2019-08-02T20:51:59+03:00

В результате автомобили столкнулись, после чего «Ниссан» вылетел с дороги и перевернулся. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"\vk.com.

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В Ленинском районе Ярославля днем 2 августа на участке улицы Автозаводская произошла страшная авария с участием двух иномарок. Автомобиль «Рено» двигался по прямой, но в какой-то момент решил сменить полосу.

В это же время по Автозаводской на огромной скорости неслась иномарка «Ниссан». Его водитель попытался обогнать машину «Рено», но не успел среагировать на ее маневр. В результате автомобили столкнулись, после чего «Ниссан» вылетел с дороги и перевернулся. По предварительной информации, его водитель получил травму ноги. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU