2019-08-02T19:58:29+03:00
Общество

В тутаевской аптеке не вели учет продаваемых наркотических веществ

По факту данного нарушения заведено административное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Тутаеве прокуратура провела проверку деятельности одной из местных аптек. В ходе рейда выяснилось, что в торговой точке не ведется учет продаваемых и находящихся на хранении наркотических веществ.

- В нарушение лицензионных требований, аптечная организация не отражала результаты проведенных инвентаризаций наркотических средств в специальных журналах учета и несвоевременно проводила сверки фактического наличия лекарственных средств относящихся к наркотическим и сильнодействующим веществам с их остатком, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту выявленных нарушений юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. С учетом того, аптека впервые привлекается к ответственности, наказание было назначено в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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