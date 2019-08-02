2019-08-02T18:59:08+03:00
Общество

Огромную свалку мусора нашли жители Переславля-Залесского в городской промзоне

Ситуацию прокомментировали в департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Помойка в Переславле. Фото: скриншот с видео Натальи Власовой в группе "Наш Переславль" в "Фейсбуке".Помойка в Переславле. Фото: скриншот с видео Натальи Власовой в группе "Наш Переславль" в "Фейсбуке".
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Горы мусора рядом с рекой Трубеж обнаружили жители переславского района Ярославской области. Кадры, снятые с коптера, разместили в соцсетях. Люди говорят, что мусор сюда возит компания «Мехуборка». Региональный департамента охраны окружающей среды и природопользования провел проверку по факту публикации.

- Предварительно установлено, что данный участок является территорией мусороперегрузочной площадки, включенной в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая прошла общественные обсуждения и была согласована со всеми заинтересованными органами власти, - пояснил председатель комитета экологического надзора департамента Владимир Сафонов. - В соответствии с территориальной схемой на данной площадке часть собранных на территории Переславля-Залесского отходов должны прессоваться и перевозится на полигон в Ростовском районе. Промплощадка эксплуатируется организацией «Мехуборка», имеющей лицензию на обращение с отходами, и подлежащей федеральному государственному экологическому надзору.

При этом в правительстве отметили, что мусор занимает достаточно обширную территорию. Поэтому специалисты департамента совместно с управлением Росприроднадзора в ближайшее время проведут рейд на этой территории, чтобы проверить, не размещаются ли отходы на не подготовленных для соответствующих целей зонах.

Горы мусора в Переславле. Видео: Наталья Власова..Pomoika.mp4

ИСТОЧНИК KP.RU

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