Угнал, испугался, сжёг: в Ярославле осудят самого логичного преступника

2 Авг. 18:55 2019-08-02T18:55:36+03:00

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В Ярославле осудят 20-летнего местного жителя, который обвиняется в угоне и поджоге автомобиля. Установлено, что в июне 2019 года подсудимый пришёл в гости подруге, которая проживала с мамой. Молодой человек выпил водки, а перед уходом стащил ключи от иномарки матери приятельницы.

- Угнав автомобиль, он поехал в сторону Большого Села к другой подруге, у которой остался ночевать. На утро следующего дня ему позвонила первая девушка и сказала, что мать обратилась в полицию по поводу угона автомобиля, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Испугавшись последствий, обвиняемый не долго думая отогнал автомобиль в лесополосу и сжег его. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, предполагает лишение свободы сроком до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU