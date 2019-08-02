Совет по сохранению памятников выступил против строительства кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля

2 Авг. 18:36 2019-08-02T18:58:24+03:00

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Члены Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест не одобрили строительство кинотеатра в Депутатском переулке Ярославле. Все члены совета, заседание которого прошло 10 июля в Москве, единогласно проголосовали против возведения объекта. Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» сообщила ярославский архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

- Члены Совета обратили внимание на нарушения действующих регламентов проекта зон охраны Ярославля и регламентов достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» на территории объекта всемирного наследия. На Совете было предложено рассмотреть возможность использования подземного пространства. Также было заявлено о необходимости выполнить ландшафтно-визуальный анализ встраиваемого нового строительства в историческую среду и дать оценку отсутствия негативного влияния на объект всемирного наследия, - пояснила Мазанова.

Доработанный материал вновь нужно будет представить на рассмотрение совета. Сведения об этом направлены в правительство Ярославской области и Министерство культуры.

Сама Ольга Мазанова считает, что кинотеатр можно обустроить под землей, а наземное пространство использовать под благоустроенный дворик с площадками отдыха или под открытое сценическое пространство или летний кинотеатр. - Здесь можно проводить фестивали хоровой музыки, детские концерты. Таким образом, площадка единственная, откуда целиком виден храм Сретения, не будет застроена, и мы сможем сохранить историческую среду и лучшие точки обзора храма, - написала архитектор.

Напомним, известие о том, что в самом центре города рядом с храмом начали строить новый четырехэтажный кинотеатр облетело город в конце мая. Площадку обнесли забором, туда начала ездить тяжелая техника. Многие горожане выступили против стройки. В итоге власти велели застройщику приостановить возведение объекта, чтобы провести все необходимые проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU