Ярославские десантники прокатились по городу на машинах и бронетранспортере
Видео появилось в соцсетях
Праздник пока идет без прецедентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 2 августа, ярославские десантники отмечают день рождения советских Воздушно-десантных войск.
В честь праздника они выехали на торжественный автопробег по городским улицам. Иномарки, отечественные легковушки и… настоящий бронетранспортер с желто-голубыми флагами прокатились по Московскому проспекту.
Видео появилось в группе «Московский проспект – Ярославль» Вконтакте.
– С праздником, парни! – пишут ярославны в соцсетях.
Кстати, праздник пока идет без прецедентов.
– Все в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ярославские десантники .Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU