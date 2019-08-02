Ярославские десантники прокатились по городу на машинах и бронетранспортере

2 Авг. 16:22 2019-08-02T16:24:22+03:00

Праздник пока идет без прецедентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 2 августа, ярославские десантники отмечают день рождения советских Воздушно-десантных войск.

В честь праздника они выехали на торжественный автопробег по городским улицам. Иномарки, отечественные легковушки и… настоящий бронетранспортер с желто-голубыми флагами прокатились по Московскому проспекту.

Видео появилось в группе «Московский проспект – Ярославль» Вконтакте.

– С праздником, парни! – пишут ярославны в соцсетях.

Кстати, праздник пока идет без прецедентов.

– Все в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ярославские десантники .Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU