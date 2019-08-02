2019-08-02T15:31:24+03:00
Экономика

В Tele2 рассказали, как на компанию повлиял запуск в Ярославском регионе

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Оператор Tele2 раскрыл результаты деятельности компании за II квартал 2019 года.

- Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны, - рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. –Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России.

Как отметил Сергей, в компании продолжают успешно воплощать стратегию «Другие правила» и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь клиентов комфортнее, сообщает пресс-служба компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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