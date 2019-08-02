В Ростове на прилавке магазина обнаружили опасные мясные полуфабрикаты

2 Авг. 15:14 2019-08-02T15:14:57+03:00

В отношении работников магазина были составлены протоколы об административных правонарушениях. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ростове сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку одного из продуктовых магазинов города. В ходе ревизии специалисты выявили в холодильниках магазина опасные полуфабрикаты.

- На хранении и реализации находились мясные полуфабрикаты без маркировки, содержащей сведения о наименовании продукта, изготовителе, адресе, дате выработки, условиях и режиме хранения, а также сроке годности, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

По факту найденных нарушений в отношении работников магазина были составлены протоколы об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU