В Ростове на прилавке магазина обнаружили опасные мясные полуфабрикаты
Продукты хранились без маркировки
В отношении работников магазина были составлены протоколы об административных правонарушениях.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ростове сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку одного из продуктовых магазинов города. В ходе ревизии специалисты выявили в холодильниках магазина опасные полуфабрикаты.
- На хранении и реализации находились мясные полуфабрикаты без маркировки, содержащей сведения о наименовании продукта, изготовителе, адресе, дате выработки, условиях и режиме хранения, а также сроке годности, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.
По факту найденных нарушений в отношении работников магазина были составлены протоколы об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU