2019-08-02T15:07:33+03:00
Общество

Ярославская гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения доставлена в Иркутскую область

Всего в затопленный регион отправили три контейнера весом в 60 тонн
Екатерина РЯБЦЕВА
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Заместитель мэра Тайшетского района поблагодарил ярославцев за помощьЗаместитель мэра Тайшетского района поблагодарил ярославцев за помощьФото: Правительство Ярославской области
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В Иркутскую область доставили груз с гуманитарной помощью. Ярославцы собрали ее для пострадавших от наводнения.

В затопленный регион из нашего отправили три контейнера общим весом в 60 тонн. В них более 100 мотопомп для откачки воды, тепловые пушки, детское питание, консервы, крупы, вода в бутылках, бытовая техника, теплые вещи, постельное белье и средства личной гигиены. Все это передадут в Тайшетский, Нижнеудинский и Тулунский районы.

– Выражаем большую признательность ярославцам за помощь, которая своевременна и необходима, – поделился заместитель мэра Тайшетского района Валерий Чабанов.

Распределением продуктов питания и вещей займется комплексный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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