Порезал прохожего, убил соседа и угрожал подруге: в Ярославле осудили 21-летнего парня

2 Авг. 14:42 2019-08-02T14:42:39+03:00

По трем эпизодам были возбуждены уголовные дела Фото: СУ СКР по Ярославской области

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21-летний ярославец обвиняется по трем статьям.

В феврале 2019 года по дороге к общей знакомой он поссорился со своей девушкой. Находясь в агрессивном состоянии, парень подрался с 32-летним прохожим. Он достал нож и порезал его, причинив легкие телесные повреждения.

Спустя время преступник зашел в подъезд дома в Поселке завода 50. Там он напал на незнакомого 62-летнего мужчину и нанес ему удары ножом в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

Позднее молодой человек пребывал в квартире 23-летней подруги. В ходе конфликта он приставил нож к ее горлу и угрожал убийством.

По трем эпизодам были возбуждены уголовные дела.

– Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU