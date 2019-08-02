Порезал прохожего, убил соседа и угрожал подруге: в Ярославле осудили 21-летнего парня
21-летний ярославец обвиняется по трем статьям.
В феврале 2019 года по дороге к общей знакомой он поссорился со своей девушкой. Находясь в агрессивном состоянии, парень подрался с 32-летним прохожим. Он достал нож и порезал его, причинив легкие телесные повреждения.
Спустя время преступник зашел в подъезд дома в Поселке завода 50. Там он напал на незнакомого 62-летнего мужчину и нанес ему удары ножом в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.
Позднее молодой человек пребывал в квартире 23-летней подруги. В ходе конфликта он приставил нож к ее горлу и угрожал убийством.
По трем эпизодам были возбуждены уголовные дела.
– Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU