2019-08-02T14:42:05+03:00
Общество

Известный урбанист назвал центр Ярославля мертвым

Аркадий Гершман поделился своими впечатлениями от столицы Золотого Кольца
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Известный урбанист назвал центр Ярославля мертвым.Известный урбанист назвал центр Ярославля мертвым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный урбанист Аркадий Гершман назвал центр Ярославля мертвым. Своими впечатлениями от посещения города он поделился в «Живом журнале».

- Два года назад я вернулся очень грустным из Ярославля: вроде столица золотого кольца, вроде под охраной международных организацией, вроде бы давали денег к тысячелетию и еще много таких вроде, но из города хотелось только уехать. Лишь Красный Перекоп с прекрасными ребятами из Текстиля внушали веру в город и ярославцев. С тех пор прошло два года, мои принципы стали гибче, и кажется, созрел для написания отчета о городе. Благо за два года толком ничего не поменялось.

Гершман отмечает такие плюсы Ярославля, как контроль за состоянием центра, благодаря чему здесь почти нет застекленных балконов и кондиционеров на фасадах. И поэтому даже простые дома выглядят мило.

- Но у центра города есть большой минус: он мёртвый, - пишет Гершман. - Многие здания заняты департаментами и прочими административными заведениями, так что после 6 вечера дома и улицы становятся мертвыми. Если бы вывести чиновников хотя бы с первых этажей зданий, то город получил бы толпы туристов в центре и новые возможности для трудоустройства/отдыха жителей.

А вот заборы, которыми утыкан весь город, желание властей менять одну тротуарную плитку на другую, урбанист раскритиковал.

- Еще тут любят менять серую плитку на красную. Это следующий уровень после ежегодной замены асфальта, но смысл тот же: неожиданно появились деньги, срочно нужно что-то сделать и отчитаться до конца года. В умных городах заранее готовят проекты и ждут финансирование, в глупых сначала ждут денег, а потом в мыле бегают и пытаются сделать хоть что-нибудь. Замена плитки или асфальта хороша тем, что для этого не нужен проект, - считает специалист.

Также Аркадий Гершман дал совет властям – развивать общественный транспорт.

- Это может вас шокировать, но город из асфальта и парковки неудобен для большинства жителей, даже если вы сами ездите на машине каждый день. Тут довольно простой путь спровоцированного спроса и деградации городской среды: убираем трамвай, переходы или зелень ради асфальта, улица становится некомфортна для пассажиров общественного транспорта и пешеходов, люди сбегают в автомобили, и вместо небольшой пробки получается город-пробка. Я прекрасно понимаю, как удобно выйти из квартиры, сесть в машину и быстро доехать до нужного места в тепле и комфорте, но когда так начинают делать все, случается пробка и все плюсы убиваются. Поэтому ни один город мира не смог победить пробки развязками, широкими дорогами или подземными переходами.

По мнению урбаниста, общественный транспорт должен конкурировать за пассажира и над этим надо работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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