Остался без хлеба: в Ярославской области сельхозорганизация не выплачивала зарплату сотруднику 7 месяцев
Было возбуждено уголовное дело
Прокуратура провела проверкуФото: СУ СКР по Ярославской области
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С января по июль 2019 года руководители одной сельскохозяйственной организации не выплачивали зарплату своему сотруднику. Сумма задолженности составила 59 тысяч рублей.
Прокуратура провела проверку.
– Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
В настоящий момент идут следственные действия. Они помогут установить, кто конкретно виноват в этом, и почему зарплата не выплачивалась.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU