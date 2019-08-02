2019-08-02T12:43:26+03:00
Происшествия

Остался без хлеба: в Ярославской области сельхозорганизация не выплачивала зарплату сотруднику 7 месяцев

Было возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Прокуратура провела проверкуПрокуратура провела проверкуФото: СУ СКР по Ярославской области
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С января по июль 2019 года руководители одной сельскохозяйственной организации не выплачивали зарплату своему сотруднику. Сумма задолженности составила 59 тысяч рублей.

Прокуратура провела проверку.

– Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

В настоящий момент идут следственные действия. Они помогут установить, кто конкретно виноват в этом, и почему зарплата не выплачивалась.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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