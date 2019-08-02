Звезда сериала «Кухня» расскажет о Ярославле на всю страну
Марк Богатырев со съемочной группой программы «По секрету всему свету» приехал в нашу область.
Марк Богатырев и съемочная группа программы "По секрету всему свету" приехали в Ярославль. Фото: Центр развития туризма Ярославской области\vk.com
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Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев расскажет о Ярославле на всю страну. Съемочная группа программы «По секрету всему свету», ведущим которой сейчас работает актер, 2 августа прибыла в Ярославскую область.
- Марк примет участие в мастер-классе по отливке колоколов, попробует приготовить квас и «заморскую икру», - рассказали в Центре развития туризма Ярославской области.
В эфир программа выйдет на канале «Россия». Правда, точная дата пока не известна.
Напомним, телешоу «По секрету всему свету» рассказывает о путешествиях в разные уголки России и мира.
ИСТОЧНИК KP.RU