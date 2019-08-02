В Ярославской области легковушка влетела в автобус: четыре человека в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-02T12:16:51+03:00

В Угличе иномарка врезалась в автобус и загорелась. Фото: МЧС по Ярославской области.

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Четыре человека пострадало в серьезном ДТП в Ярославской области. 2 августа около 6 часов утра легковой автомобиль «Шевроле Ланос» врезался в пассажирский автобус «ПАЗ». Авария произошла в Угличе на Ярославском шоссе. От удара иномарка загорелась. Сотрудникам МЧС удалось вытащить из нее троих молодых людей - 17-летних девушку и юношу и 20-летнего молодого человека. Кто из них был за рулем, пока не сообщается. Пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Также серьезные травмы получил 37-летний водитель автобуса. К счастью, пассажиров в этот момент в салоне не было.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU