Ярославцы поддержали в соцсетях курящих восьмилетних детей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-02T12:07:58+03:00

Горожане уверены, если родители узнают мальчиков на фото, то детям конечно попадет, но делать они этого не перестанут/ФОТО: соцсети

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В группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте появился пост о детях, которые сидели на лавочке и курили.

– На вид лет 8 им. Куда катится мир, – возмущается автор. – С одной стороны, по рукам бы им надавать, а с другой – мне жалко их очень, что они брошены, не нужны родителям, их воспитывает улица.

Казалось бы, тема спорная. Однако большинство ярославцев не поддержало автора сообщения.

– Крысить не хорошо, вам то какое дело до них? – возмущена пользовательница Екатерина.

Татьяна же считает, что если родители узнают мальчиков на фото, то детям конечно попадет, но делать они этого не перестанут.

– Автор, а у тебя есть дети? Или ты забыл(а), когда сам(а) был(а) ребенком? Книжки читать летом, ага? – пишет еще одна девушка.

Ярославцы начали ностальгически вспоминать свое детство и летнее каникулы, и просили навязчивых комментаторов отстать от отдыхающих школьников.

– А Вы прям такая моралистка! Я тоже в 8 лет попробовал курить! И на каникулах не в лагеря ездил, а по улице с друзьями бегали! Обедали там, у кого дом ближе. Велосипед был один на троих. И мультики по воскресениям! Улица – это не плохо, если есть башка на плечах. А если нет, то и до старости дураком будешь! – вот так эмоционально отреагировал Макс.

А как вы считаете, нужно ли «сдавать» детей, которые ищут границы дозволенного и играют во взрослую жизнь?

ИСТОЧНИК KP.RU