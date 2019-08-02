У ярославца арестовали автомобиль в счет долгов предыдущего владельца
В Ярославле у мужчины арестовали автомобиль из-за долгов его предыдущего владельца. Установлено, что ярославец приобрел иномарку «Opel» с рук, без оформления каких-либо документов. Позже выяснилось, что у продавца накопился долг по кредит в размере 120 тысяч рулей.
- Приставы объявили автомобиль объявили в розыск, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Как выяснилось, должник не передал покупателю ни одного документа. Автомобиль арестовали и изъяли.
Покупатель подал подал на недобросовестного продавца иск в суд. Мужчина планирует вернуть деньги за приобретенную иномарку.
ИСТОЧНИК KP.RU