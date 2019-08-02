У ярославца арестовали автомобиль в счет долгов предыдущего владельца

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-02T11:16:39+03:00

У продавца накопился долг по кредит в размере 120 тысяч рулей. Фото: УФССП по Ярославской области.

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В Ярославле у мужчины арестовали автомобиль из-за долгов его предыдущего владельца. Установлено, что ярославец приобрел иномарку «Opel» с рук, без оформления каких-либо документов. Позже выяснилось, что у продавца накопился долг по кредит в размере 120 тысяч рулей.

- Приставы объявили автомобиль объявили в розыск, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Как выяснилось, должник не передал покупателю ни одного документа. Автомобиль арестовали и изъяли.

Покупатель подал подал на недобросовестного продавца иск в суд. Мужчина планирует вернуть деньги за приобретенную иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU