2019-08-02T09:54:18+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области лишился 400 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

Ему позвонил лжесотрудник банка и предложил сделать некоторые операции
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

61-летний житель Ростовского района рассказал полицейским, что мошенники украли у него деньги с банковской карты.

Оказалось, мужчине позвонил неизвестный человек, который представился банковским работником. В ходе разговора лжесотрудник сообщил, что у его клиента проблемы: средства могут несанкционированно списаться. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно перевести их на другой счет.

Мужчина поверил мошеннику и решил не обращаться в банк, а сделать все по телефону. В результате наивный ростовчанин лишился 400 тысяч рублей.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по признака мошенничества, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24