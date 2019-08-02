Житель Ярославской области лишился 400 тысяч рублей из-за телефонных мошенников
61-летний житель Ростовского района рассказал полицейским, что мошенники украли у него деньги с банковской карты.
Оказалось, мужчине позвонил неизвестный человек, который представился банковским работником. В ходе разговора лжесотрудник сообщил, что у его клиента проблемы: средства могут несанкционированно списаться. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно перевести их на другой счет.
Мужчина поверил мошеннику и решил не обращаться в банк, а сделать все по телефону. В результате наивный ростовчанин лишился 400 тысяч рублей.
– Следственным подразделением ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по признака мошенничества, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU