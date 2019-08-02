2019-08-02T07:32:04+03:00
Общество

Наконец-то отремонтировали: инфекционное отделение Тутаевской ЦРБ обновили капитально

Сегодня, 2 августа, здесь принимают первых пациентов
Мария СОКОЛОВА
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Инфекционное отделение Тутаевской ЦРБ теперь полностью соответствует современным требованиям к лечебным учреждениям. Администрация Тутаевского МРИнфекционное отделение Тутаевской ЦРБ теперь полностью соответствует современным требованиям к лечебным учреждениям. Администрация Тутаевского МР
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Завершен капитальный ремонт инфекционного отделения Тутаевской центральной районной больницы. В отделении полностью заменены старые оконные блоки, плитка на полу и стенах, выполнены работы по покраске потолков и стен, установлено новое сантехническое оборудование.

– Сегодня мало оказывать качественную медицинскую помощь – мы должны обеспечивать комфортную, дружелюбную среду для людей, которые лечатся и обследуются в медицинских учреждениях, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев.

Деньги на обновление отделения Тутаевской ЦРБ, 2 миллиона рублей, были выделены в рамках ведомственной целевой программы регионального департамента здравоохранения и фармации.

Тутаевская ЦРБ обслуживает 56112 человек, среди которых 10134 – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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