Наконец-то отремонтировали: инфекционное отделение Тутаевской ЦРБ обновили капитально
Завершен капитальный ремонт инфекционного отделения Тутаевской центральной районной больницы. В отделении полностью заменены старые оконные блоки, плитка на полу и стенах, выполнены работы по покраске потолков и стен, установлено новое сантехническое оборудование.
– Сегодня мало оказывать качественную медицинскую помощь – мы должны обеспечивать комфортную, дружелюбную среду для людей, которые лечатся и обследуются в медицинских учреждениях, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев.
Деньги на обновление отделения Тутаевской ЦРБ, 2 миллиона рублей, были выделены в рамках ведомственной целевой программы регионального департамента здравоохранения и фармации.
Тутаевская ЦРБ обслуживает 56112 человек, среди которых 10134 – дети.
ИСТОЧНИК KP.RU