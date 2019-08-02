Ярославскую мэрию обязали закрыть доступ посторонним в принадлежащие ей здания
Мэрия Ярославля является собственником нежилых зданий, расположенных по улице Калмыковых, д. 3, 4, 6.
Проверка, проведенная надзорным органом, выявила, что двери в подъезды этих зданий находятся в открытом состоянии, оконные проемы не имеют остекленения, вход в здания свободный. Свободным доступом на заброшенные объекты пользуются посторонние лица, в том числе несовершеннолетние дети, что создает опасность для их жизни и здоровья.
Кроме того, непринятие собственником зданий мер к их надлежащему содержанию создает угрозу их дальнейшего повреждения, разрушения или уничтожения.
Исковое заявление прокуратуры Красноперекопского района судом удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU