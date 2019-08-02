Ярославскую мэрию обязали закрыть доступ посторонним в принадлежащие ей здания

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-02T09:25:29+03:00

Заброшенные здания в Красноперекопском районе Ярославля представляют угрозу для здоровья и жизни людей. Фото прокуратуры ЯО

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Мэрия Ярославля является собственником нежилых зданий, расположенных по улице Калмыковых, д. 3, 4, 6.

Проверка, проведенная надзорным органом, выявила, что двери в подъезды этих зданий находятся в открытом состоянии, оконные проемы не имеют остекленения, вход в здания свободный. Свободным доступом на заброшенные объекты пользуются посторонние лица, в том числе несовершеннолетние дети, что создает опасность для их жизни и здоровья.

Кроме того, непринятие собственником зданий мер к их надлежащему содержанию создает угрозу их дальнейшего повреждения, разрушения или уничтожения.

Исковое заявление прокуратуры Красноперекопского района судом удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU