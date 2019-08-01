Дорог шрифт на упаковке с яйцами: 400 тысяч рублей заплатит ярославская фабрика студии Артемия Лебедева

СЕГОДНЯ 21:27 2019-08-01T21:27:46+03:00

За шрифт, использованный на упаковке для яиц, ярославская фабрика заплатит Артемию Лебедеву 400 тысяч рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Известный дизайнер Артемий Лебедев подал в арбитражный суд иск к известной на всю страну птицефабрике с требованием выплатить огромную компенсацию за использование шрифта на упаковке для яиц.

- Как выяснилось входе процесса, предприятие для оформления упаковок своей продукции использовало шрифт без согласия дизайнерской компании, являющейся его правообладателем, –объяснили в пресс-службе второго арбитражного апелляционного суда.

Судебные разбирательства длились довольно долго. Ответчик подал на студию встречный иск, где требовал со студии компенсацию в 500 тысяч рублей.

Но, в конце концов, стороны заключили мировое соглашение. Согласно документу, дизайнерская студия Артемия Лебедева получит 400 тысяч рублей за разработанный ее специалистами шрифт, а птицефабрика может теперь свободно использовать его на упаковках для произведенных на предприятии яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU