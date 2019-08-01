2019-08-01T21:27:46+03:00
Общество

Дорог шрифт на упаковке с яйцами: 400 тысяч рублей заплатит ярославская фабрика студии Артемия Лебедева

Истец требовал с предприятия свыше 1 миллиона рублей
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
За шрифт, использованный на упаковке для яиц, ярославская фабрика заплатит Артемию Лебедеву 400 тысяч рублей.За шрифт, использованный на упаковке для яиц, ярославская фабрика заплатит Артемию Лебедеву 400 тысяч рублей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Известный дизайнер Артемий Лебедев подал в арбитражный суд иск к известной на всю страну птицефабрике с требованием выплатить огромную компенсацию за использование шрифта на упаковке для яиц.

- Как выяснилось входе процесса, предприятие для оформления упаковок своей продукции использовало шрифт без согласия дизайнерской компании, являющейся его правообладателем, –объяснили в пресс-службе второго арбитражного апелляционного суда.

Судебные разбирательства длились довольно долго. Ответчик подал на студию встречный иск, где требовал со студии компенсацию в 500 тысяч рублей.

Но, в конце концов, стороны заключили мировое соглашение. Согласно документу, дизайнерская студия Артемия Лебедева получит 400 тысяч рублей за разработанный ее специалистами шрифт, а птицефабрика может теперь свободно использовать его на упаковках для произведенных на предприятии яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский «Пир на Волге» признан лучшим в стране среди праздников еды
Возбуждено уголовное дело: избиением подростка в Рыбинске займется следственный комитет
Что ожидать от августа: синоптики о погоде в Ярославской области
Сегодня ночью в ярославском Брагине начнут ремонт трамвайных путей
Его искали с прошлой осени: пропавший рабочий из Челябинска нашелся в Ярославле
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Ярославец потребовал в суде установления табличек против выгула собак в Павловской роще
Женщина подала в суд на мэрию Ярославля из-за травмы, полученной у контейнерной площадки
В Рыбинске отремонтируют еще девять дорог
В центре Ярославля 17 августа ограничат движение
В Ярославле осудят женщину, которая украла у собутыльника карту с деньгами
Под Ярославлем мужчина не хотел платить штраф и нарвался на 20 часов обязательных работ
В Ярославской области мошенница украла у пенсионерки 275 тысяч рублей, а вернула только 60
Ярославцы чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Водка раздора: ярославец жестоко убил своего отца-инвалида за то, что он хотел отметить День Победы
В Заволжском районе Ярославля воры ради металла разобрали тепломагистраль
В Ярославле пешеходы и водители схлестнулись из-за нового светофора на Дачной
Ярославские подростки хотят быть поварами, парикмахерами и автомеханиками