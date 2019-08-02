В Ярославской области обнаружены 218 стихийных свалок

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-02T08:28:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году специалисты областного департамента охраны окружающей среды и природопользования уже выявили 218 мест несанкционированного размещения отходов. Сигналы о замусоривании они получают от ярославцев, переживающих за экологию родного края.

Так, вчера, 1 августа, в ходе очередного рейда в Заволжском районе Ярославля были зафиксированы четыре свалки – в основном это брошенный строительный мусор. В двух точках вопрос с ним был решен сразу.

Обследованы участки у реки Урочи – на улице Мостецкой и с другой ее стороны, на улице Сахарова, а также в Нижнем поселке. Сигналы о замусоривании этих территорий также поступили от граждан.

– В настоящий момент в регионе запущен проект «#Народныйэкоконтроль76», в рамках которого каждый может стать помощником в борьбе со свалками, выступив в роли общественного инспектора, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Организация стихийных свалок на сегодняшний день остается самым распространенным нарушением природоохранного законодательства. Мы призываем жителей области решать проблему вместе с нами.

ИСТОЧНИК KP.RU