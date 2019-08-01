Ярославский «Пир на Волге» признан лучшим в стране среди праздников еды

СЕГОДНЯ 20:12 2019-08-01T20:12:54+03:00

Он занял первое место в топ-6 российских фестивалей на открытом воздухе

Изменить размер текста: A A

Сайт ТурСтат составил рейтинг лучших и популярных гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России в августе 2019 года. Он составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий.

Топ-6 гастрономических событий регионов России в августе 2019 года составляют городской пикник «Пир на Волге» в Ярославле, фестиваль стрит-фуда Street Food Weekend в Калининграде, Камышинский арбузный фестиваль в Волгоградской области, «Калейдоскоп вкуса» в Бокситогорске Ленинградской области, фестиваль «Русская каша» в Белгороде и фестиваль «Сыр Пир Мир» в Истре Московской области.

Вход на все эти городские кулинарные и гастрофестивали еды, в том числе и на «Пир на Волге», свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU