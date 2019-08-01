2019-08-01T20:12:54+03:00
Общество

Ярославский «Пир на Волге» признан лучшим в стране среди праздников еды

Он занял первое место в топ-6 российских фестивалей на открытом воздухе
Мария СОКОЛОВА
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Вход на "Пир на Волге" свободный.Вход на "Пир на Волге" свободный.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сайт ТурСтат составил рейтинг лучших и популярных гастрономических фестивалей и праздников еды на открытом воздухе в регионах России в августе 2019 года. Он составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий.

Топ-6 гастрономических событий регионов России в августе 2019 года составляют городской пикник «Пир на Волге» в Ярославле, фестиваль стрит-фуда Street Food Weekend в Калининграде, Камышинский арбузный фестиваль в Волгоградской области, «Калейдоскоп вкуса» в Бокситогорске Ленинградской области, фестиваль «Русская каша» в Белгороде и фестиваль «Сыр Пир Мир» в Истре Московской области.

Вход на все эти городские кулинарные и гастрофестивали еды, в том числе и на «Пир на Волге», свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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