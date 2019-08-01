Возбуждено уголовное дело: избиением подростка в Рыбинске займется следственный комитет

СЕГОДНЯ 19:28 2019-08-01T19:28:57+03:00

Когда ребенка били, он пытался спрятаться под бревном. Плохие новости/ВК

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О драке стало известно в июле, когда кадры избиения сверстника были выложены в группе «Плохие новости» ВКонтакте.

На кадрах видно, как подростка толкают, валят на землю, прыгают по телу и голове. Вся запись сопровождается детским смехом и истошными воплями парня. Все происходило на берегу реки Черемухи под Рыбинском.

После случившегося отец ребенка написал заявление в полицию.

- По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU