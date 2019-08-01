2019-08-01T19:28:57+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело: избиением подростка в Рыбинске займется следственный комитет

Подростки напали на мальчика толпой
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Когда ребенка били, он пытался спрятаться под бревном. Плохие новости/ВККогда ребенка били, он пытался спрятаться под бревном. Плохие новости/ВК
Изменить размер текста:

О драке стало известно в июле, когда кадры избиения сверстника были выложены в группе «Плохие новости» ВКонтакте.

На кадрах видно, как подростка толкают, валят на землю, прыгают по телу и голове. Вся запись сопровождается детским смехом и истошными воплями парня. Все происходило на берегу реки Черемухи под Рыбинском.

После случившегося отец ребенка написал заявление в полицию.

- По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорог шрифт на упаковке с яйцами: 400 тысяч рублей заплатит ярославская фабрика студии Артемия Лебедева
Ярославский «Пир на Волге» признан лучшим в стране среди праздников еды
Что ожидать от августа: синоптики о погоде в Ярославской области
Сегодня ночью в ярославском Брагине начнут ремонт трамвайных путей
Его искали с прошлой осени: пропавший рабочий из Челябинска нашелся в Ярославле
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Ярославец потребовал в суде установления табличек против выгула собак в Павловской роще
Женщина подала в суд на мэрию Ярославля из-за травмы, полученной у контейнерной площадки
В Рыбинске отремонтируют еще девять дорог
В центре Ярославля 17 августа ограничат движение
В Ярославле осудят женщину, которая украла у собутыльника карту с деньгами
Под Ярославлем мужчина не хотел платить штраф и нарвался на 20 часов обязательных работ
В Ярославской области мошенница украла у пенсионерки 275 тысяч рублей, а вернула только 60
Ярославцы чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Водка раздора: ярославец жестоко убил своего отца-инвалида за то, что он хотел отметить День Победы
В Заволжском районе Ярославля воры ради металла разобрали тепломагистраль
В Ярославле пешеходы и водители схлестнулись из-за нового светофора на Дачной
Ярославские подростки хотят быть поварами, парикмахерами и автомеханиками