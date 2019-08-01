2019-08-01T16:37:49+03:00
Общество

Сегодня ночью в ярославском Брагине начнут ремонт трамвайных путей

Такое время выбрано, чтобы максимально снизить неудобство для жителей
Мария СОКОЛОВА
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Трамвайные пути в Ярославле отремонтируют за пять дней.Трамвайные пути в Ярославле отремонтируют за пять дней.Фото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 1 августа, на пересечении улицы Труфанова с проспектом Дзержинского начинаются работы по ремонту трамвайных путей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На данном участке будет производиться замена шпальной решетки. Работать будем до 5 августа в ночное время, чтобы не повлиять на привычный график жителей, — рассказал заместитель начальника управления ДГХ Владимир Бобков.

Напомним, что на этот период меняется расписание трамваев №5 и №7. Изменения начнут действовать с 1 по 3 августа с 22 до 6 часов утра для трамваев, следующих из центра города. В обратном направлении - с 3 по 5 августа также с 22 до 6 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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