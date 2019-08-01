Его искали с прошлой осени: пропавший рабочий из Челябинска нашелся в Ярославле

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-01T15:58:59+03:00

Мужчина жив, с ним все в порядке

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Поисковые отряды начали искать 47-летнего Владимира Гридневского еще осенью 2018 года. Он приехал из Челябинска в Ярославскую области на заработки, и пропал здесь.

Таинственная пропажа закончилась хорошим финалом: мужчину нашли живым. Волонтеры, принимавшие участие в поисках Владимира, объяснили, что это его личная история. Однако подробности пропажи и детали поиска разглашать не стали. Также они не уточнили, при каких обстоятельствах нашли в Ярославле жителя Челябинска.

Сейчас с мужчиной все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU