Ярославец потребовал в суде установления табличек против выгула собак в Павловской роще

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-01T15:02:11+03:00

Суд решил, что требования не могут быть удовлетворены

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Житель Ярославля обратился в суд с иском, в котором попросил обязать мэрию Ярославля установить в Павловской роще таблички о запрете выгула домашних животных.

Также на этих табличках должна быть размещена информация о площадке для выгула на Тутаевском шоссе, напротив дома №46.

Ответчиками в суде выступили представитель мэрии и представитель «Горзеленхозстроя». Они не поддержали инициативу, предложенную ярославцем.

По закону власти города не обязаны ставить таблички с запретом выгула собак, а главный государственный санитарный врач по Ярославской области лишь дает рекомендации по установлению табличек в местах массового отдыха населения, в детских парках, на детских площадках и на территориях детских учреждений.

После того, как суд выслушал стороны, он посчитал, что требования не могут быть удовлетворены, но в течение месяца можно подать апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU