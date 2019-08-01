Женщина подала в суд на мэрию Ярославля из-за травмы, полученной у контейнерной площадки
В апреле 2018 года местная жительница Дзержинского района решила выкинуть мусор в контейнеры, которые стоят рядом с домом на Ленинградском проспекте.
У контейнеров женщина споткнулась об разрушенный асфальт и упала. Из-за сильного удара она не смогла сама подняться. На место приехала скорая помощь. Ей поставили закрытый перелом плечевой кости без смещения.
В больнице ярославна находилась больше месяца. Все это время женщина тяжело переживала из-за этой ситуации.
Она решила подать иск к мэрии Ярославля о о взыскании компенсации морального вреда.
– Суд с учетом заключения прокуратуры района и положений действующего законодательства взыскал в пользу женщины с мэрии города Ярославля, как с ответственной за содержание и ремонт дорог, компенсацию морального вреда и утраченный заработок, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU