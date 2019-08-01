В Рыбинске отремонтируют еще девять дорог

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-01T13:13:01+03:00

Во второй лот вошли еще 9 важных для рыбинцев дорог. Администрация Рыбинского МО

Изменить размер текста: A A

Между Управлением городского хозяйства и ОАО «Рыбинское УМСР» заключен контракт на сумму 161 миллион рублей на ремонт второй очереди дорог. В список вошли 9 объектов в разных микрорайонах города.

Это улица Румянцевская (от Волжской набережной до ул. Чкалова); улица Ломоносова (от ул. Герцена до Волжской набережной); улица Луначарского (от Крестовой до ул. Чкалова); улица Пушкина (от Волжской набережной до ул. Герцена); улица Блюхера (от Рабочей ул. до Куйбышева); улицы Димитрова и Авиационная; Переборский тракт и проспект Ленина (от улицы 9 мая до Танкистов).

- В самое ближайшее время встретимся с подрядчиком, составим график работ и расставим приоритеты. Считаем, что в первую очередь из этого списка необходимо делать проспект Ленина, где последние несколько месяцев велись масштабные работы по перекладке канализационного коллектора. Северный Водоканал засыпал траншею, теперь предстоит уложить на этом участке ЩМА и отремонтировать тротуары, - пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Ремонт проезжих частей практически на каждом объекте из этого списка будет выполняться в комплексе с тротуарами. Также работы предполагают установку бордюров, ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки.

По контракту срок окончания работ на этих участках – 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU