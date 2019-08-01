В центре Ярославля 17 августа ограничат движение

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-01T12:06:03+03:00

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17 августа в Ярославле стартует Межрегиональный гастрономический фестиваль «Пир на Волге». В связи с этим с 6 утра до 23 часов дня будет введено временное ограничение движения на нижнем и верхнем ярусе Которосльной набережной, на Первомайской, Революционной, Почтовой улицах, улице Нахимсона, Депутатской, Кирова, Максимова, Трефолева, Советской, Андропова, верхнем и нижнем ярусе Волжской Набережной, улицах Волкова и Кедрова, в Народном переулке, площади Челюскинцев, Советском переулке, Волжском спуске и в Подзеленье.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU