В Ярославле осудят женщину, которая украла у собутыльника карту с деньгами

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-01T11:47:22+03:00

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В марте 2019 года 36-летняя жительница выпивала вместе со своим знакомым. В какой-то момент мужчина уснул, а его гостья решила не терять время зря. Женщина нашла и украла у собутыльника банковскую карту с деньгами на счету.

После этого она встретилась с приятелями, которые не знали, что карта украдена. Вместе они ходили по магазинам Ярославля и совершали покупки на суммы менее 1 тысячи рублей. Общий ущерб составил более 7 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Его направили в Ленинский районный суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU