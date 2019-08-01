Под Ярославлем мужчина не хотел платить штраф и нарвался на 20 часов обязательных работ
В Пошехонском районе Ярославской области суд приговорил мужчину к 20 часам обязательных работ за то, что тот не хотел платить назначенный ему штраф. Установлено, что мужчина находился в квартире своих родственников, а в ходе завязавшейся ссоры начал избивать одного из них.
- В судебном заседании правонарушитель пояснил, что подрался с братом жены на почве конфликта из-за денег. Суд назначил виновнику драки наказание в виде 5 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В течение времени, установленного для добровольного погашения, мужчина не удосужился принять меры для ликвидации задолженности.
Фемида признала должника виновным. Суд приговорил мужчину к 20 часам обязательных работ на благо города.
ИСТОЧНИК KP.RU