2019-08-01T11:24:58+03:00
Происшествия

В Ярославской области мошенница украла у пенсионерки 275 тысяч рублей, а вернула только 60

Было возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенница делала вид, что переписывает номера купюрМошенница делала вид, что переписывает номера купюрФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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У 88-летней жительницы Рыбинска неизвестная женщина украла 275 тысяч рублей.

44-летняя мошенница пришла к пенсионерке и попросила ее показать все наличные деньги, которые имеются. Далее она делала вид, что переписывает номера купюр. После этого преступница сложила сбережения в один сверток и ушла.

Потерпевшая обратилась за помощью к полицейским.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, – сообщили в ведомстве.

Воровка частично возместила ущерб: вернула 60 тысяч рублей. Оставшуюся сумму она планирует отдать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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