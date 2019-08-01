В Ярославской области мошенница украла у пенсионерки 275 тысяч рублей, а вернула только 60

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-01T11:24:58+03:00

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У 88-летней жительницы Рыбинска неизвестная женщина украла 275 тысяч рублей.

44-летняя мошенница пришла к пенсионерке и попросила ее показать все наличные деньги, которые имеются. Далее она делала вид, что переписывает номера купюр. После этого преступница сложила сбережения в один сверток и ушла.

Потерпевшая обратилась за помощью к полицейским.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, – сообщили в ведомстве.

Воровка частично возместила ущерб: вернула 60 тысяч рублей. Оставшуюся сумму она планирует отдать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU