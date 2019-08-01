Ярославцы чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Фальшивки по тысяче «рисуют» в четыре раза меньше
Чтобы понять, что купюра поддельная, нужно обратить внимание на три признака: водяные знаки, защитная нить и микроперфорацияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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За первые пол года в Ярославской области обнаружили 160 поддельных купюр. Чаще всего мошенники подделывают деньги крупного номинала.
Банковские эксперты нашли 127 ненастоящих банкнот номиналом 5 тысяч рублей, а фальшивок по тысяче всего 33.
Чтобы понять, что купюра поддельная, нужно обратить внимание на три признака: водяные знаки, защитная нить и микроперфорация.
– Особую внимательность надо проявлять на рынках, в небольших торговых точках, –поясняет управляющий отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.
ИСТОЧНИК KP.RU