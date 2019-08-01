В Заволжском районе Ярославля воры ради металла разобрали тепломагистраль

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-01T09:54:27+03:00

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В Заволжском районе воры разобрали участок тепломагистрали. Злоумышленники сняли с труб 60 металлических листов. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Правонарушителей уже задержали. Ими оказались местные жители 21 и 25 лет.

- Мужчины дали признательные показания, похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На воров завели уголовное дело по статье «Покушение на совершение кражи».

В полиции напомнили, что, если вы стали жертвой или свидетелем преступления, при первой же возможности обращайтесь в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенное. Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового - «102».

ИСТОЧНИК KP.RU