В Ярославле пешеходы и водители схлестнулись из-за нового светофора на Дачной

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-01T09:07:10+03:00

Те, кто за рулем, жалуются на пробки, а те, кто пешком, - на тех, кто за рулем

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В Ярославле пешеходы и водители схлестнулись из-за нового светофора на улицей Дачной в Заволжском районе. Поставили его здесь по требованию ГИБДД, так как участок считается аварийным. Заработал светофор днем 31 июля и сразу вызвал пробки на дороге.

- Может хватит издеваться над жителями Заволжского района? Для чего поставили светофор на спуске с моста и на подъеме на улице Дачной, который работает для пешеходов больше 20 секунд? Пешеходов и так пропускали! Вам мало пробок в городе? Вы сделали ещё хуже! Совсем о жителях не беспокоитесь. Все стоит от Волковской площади, - разместили ярославцы пост в группе «Подслушано в Ярославле».

Между тем, пешеходы, наоборот, довольны.

- Правильно что поставили. Брата из школы забирал и ждал полчаса, когда кто-нибудь соизволит остановиться. Мы этого светофора два года ждали, - пишут заволжане под постом.

Чтобы всем было удобно, некоторые ярославцы предлагают сделать здесь надземный или подземный переход. Но на это в городской казне пока денег нет.

Напомним, также серьезные споры развернулись в городе из-за островков безопасности на Октябрьской площади. Сейчас на них устраивают клумбы, но многие считают, что это усугубит ситуацию на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU